الكهرباء تباشر إصلاح أضرار الاشتباكات

باشرت الشركة العامة للكهرباء بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بشبكة الجهد المتوسط في ضواحي طرابلس، بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها في الأسابيع الماضية، ومن ضمنها خط اليرموك-قصر بن غشير رقم 2 الأمر الذي أدى لإضعاف أداء شبكة الكهرباء في الآونة الأخيرة، وتزايدِ عددِ ساعات طرح الأحمال.

وأشارت الشركة في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إلى أنّ فرق الصيانة باشرت في زياراتها الميدانية والبدء بأعمالِ تركيب المفتاح 400 في محطة الإرسال في دائرة توزيع مشروع الهضبة، لإعادة الشبكة إلى مستوى عملها السابق، والمساهمة في تقليل عدد ساعات طرح الأحمال.

ونشرت الشركة عدداً من الصور على صفحتها، للأضرار البالغة التي لحقت بعدد من مقرات محطات الكهرباء في أنحاء متفرقة من العاصمة، ما تسبب في انهيار كامل للشبكة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 48 ساعة في عدد من المناطق غرب البلاد.

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