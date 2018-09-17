وكيل داخلية الوفاق لشؤون الهجرة يلتقي سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا

ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني أمس الأحد بفندق كورثيا سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانيا لدي ليبيا.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية ظروف المهاجرين بمراكز الإيواء القريبة من الإشتباكات التي وقعت خلال المدة الماضية.

وأكد الشيباني على أن وزارة الداخلية تشتغل بشكلها الطبيعي وإن رجال الأمن يقومون بمهامهم في تأمين العاصمة بشكل جيد، مشيراً إلى أن المهاجرين الآن في أمكان آمنة التي تم نقلهم إليها نتيجة هذه الظروف الطارئة والاستثنائية وهم يتمتعون بصحة جيدة لكن تنقصهم بعض الإحتياجات.

وطالب المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة بضرورة الإلتزام بوعودها في تقديم بعض الإحتياجات لهذه المراكز التي تقتض بعدد كبير من النزلاء التي نقلوا إليها خلال المدة الماضية.

كما شدد على أن الحل يكمن بضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل، لافتاً لترحيبهم بأي شراكة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة.

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