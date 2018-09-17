مطالب بتنفيذ الوعود الدولية تجاه المهاجرين

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أنه تمّ نقل المهاجرين في طرابلس إلى أماكن آمنة بعد الإشباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل طبيعي، وعناصرها يؤدون مهامهم لتأمين العاصمة طرابلس.

وطالب الشيباني في لقائه مع سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، المنظماتِ الدولية المعنية بملف الهجرة في ليبيا بضرورة الالتزام بتنفيذ وعودها بتوفير احتياجات مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، خاصّة بعد ارتفاع أعداد المهاجرين العالقين على الأراضي الليبية .

و أشار الشيباني أثناء الإجتماع إلى أهمية تفعيل الدوريات الصحراوية في جنوب ليبيا لإيقاف تدفّق المهاجرين غير القانونيين إلى مدن الساحل الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية