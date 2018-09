«البريقة للنفط» تحذر المواطنين من إعلانات شراء اسطوانات الغاز الوهمية

المتوسط:

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين من الانجرار وراء إعلانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تدعوهم للبدء بالتسجيل والحجز لغرض شراء اسطوانات غاز جديدة.

وقالت الشركة في بيان تحذيري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل فيس بوك، إنها تنفي بشكل قاطع ما ورد على تلك الصفحات.

وأوضحت شركة البريقة للنفط، أنها غير مسؤولة عن هذه الإعلانات ومحتوياتها، أو عن أية صفحة تطلب بيانات المواطنين باسم الشركة.

