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التعليم تناشد طلبة زوارة الالتحاق بالامتحانات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير التربية والتعليم المفوّض في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل سير عملية امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الثانوية في جامعة طرابلس، بسلاسة وبشكل منظّم.

وناشد عثمان في تصريح له، أثناء زيارة تفقدية إلى مقرّ كلية التربية بالجامعة، طلبة مدينة زوارة الالتحاق لأداء الامتحانات، وعدم إضاعة مستقبلهم التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الامتحانات ستكون امتحانات الدور الأول بالنسبة لهم، بعد إصداره قراراً بحجب نتيجة الامتحانات لمدينة زوارة، بسبب اتهامات بالغش. مؤكدا وجود عدد من طلبة المدينة في الامتحانات الجارية حالياً.

وشدّد الوزير على أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة تأتي لتنظيم الامتحانات، والقضاء على الظواهر التي أفشلت النظام التعليمي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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