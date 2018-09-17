الثني وبوشناف يبحثان خطة تدريب هيئة الشرطة

بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، خطة التدريب المعدة من قبل الوزارة لتدريب هيئة الشرطة عبر شركات متخصصة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بحضور عدد من الشركات المتخصصة في التدريب، شمل مناقشة خطط الوزارة في كفاءة ضباط والأفراد بالتعاون مع هذه الشركات.

من جهته، حث الثني وزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ السبل الكفيلة برفع مستوى الكفاءة لدى كافة المنتسبين بما يكفل حسن التعامل مع المواطن وتعزيز الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، إلى جانب تتبع الجناة في حال ارتكابهم الجرم وعدم إفلاتهم من العقاب.

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