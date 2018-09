توثيق إصابات بـ «الإيدز» بين صفوف المهاجرين بمركز إيواء قنفوذة

المتوسط:

أعلن مدير المكتب الإعلامي لمركز إيواء قنفوذة، أمجد الورفلي، توثيق حالات إصابة بـ «فيروس B – الجرب – الإيدز» بين صفوف المهاجرين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، مركز إيواء قنفوذة.

وأضاف، أمجد الورفلي، عبر حسابه الرسمي، أن «الكشف عن هذه الحالات جاء بعد أن قامت منظمة الإغاثة الأولية الدولية، بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل للمهاجرين داخل مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي».

وأوضح «الورفلي»، أن هؤلاء المهاجرين دخلوا إلى ليبيا بدون اجراءت رسمية، داعيًا جميع الأجهزة الأمنية، إلى إلقاء القبض على مخالفي شروط الإقامة.

