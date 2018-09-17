داخلية الوفاق : مديرية أمن الجفارة تقتحم وكر “الدامبي” وتضبط أسلحة ومخدرات

ليبيا – أعلنت وزارة داخلية الوفاق أمس الأحد أن قوة أمنية إقتحمت كامبو “الدامبي” الذي يستعمل كوكر للجريمة والدعارة وبيع المخدرات والخمور بالإضافة إلى عمليات الخطف وإيواء بعض المجريمين المطلوبين داخله منذ سنوات.

داخلية الوفاق أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن عملية الإقتحام تمت بالتنسيق بين مديرية أمن جفارة وقسم البحث الجنائي بالمديرية والسرية 55،مشيرة إلى أن ملية الإقتحام إستمرت لعدة ساعات.

ونوّهت الوزارة إلى أن القوة الأمنية إقتحمت الكامبو واعتقالت عدد من الأشخاص من بينهم رئيس العصابة الملقب بـ”الدامبي” إلى جانب عدد من الأسلحة والمخدرات والخمور .

وأشارت الوزارة إلى أن مديرية أمن الجفارة أكدت على إستمرارها بالعمليات الأمنية إلى حين عودة الوضع الطبيعي إلى المنطقة.

الوزارة ثمنت جهود مديرية أمن الجفارة والأجهزة الأمنية التابعة لها من الذين ساهموا في نجاح هذه العملية الأمنية.

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