التهامي كتاب “سيجارة ميريل ستريب” إصدار جديد لدار البيان في معرض القاهرة للكتاب 2019

بنغازي 17 سبتمبر 2018 ( وال ) – إصدار جديد لدار البيان للنشر والتوزيع، للكاتب الأستاذ أحمد الحسين التهامي، بعنوان: سيجارة ميريل ستريب – مقالات في السينما والدراما.

ومن المنتظر أن تعرض دار البيان هذا الإصدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، اليوبيل الذهبي للمعرض يوم 23 يناير 2019.

هذا الكتاب عبارة عن مقالات تتناول في أغلبها أفلاما أمريكية نشرت خلال عامي 2008 – 2010 في جريدة قورينا بشكل أسبوعي وتدرس تفاصيل العمل الفني من ناحية الإنتاج وشروطه والكتابة وشروطها الفنية.

و الكاتب الليبي أحمد التهامي له خبرة في المجال الإعلامي لأكثر من أربعة عشر عاما، فهو معد برامج إذاعية، كاتب سيناريو، ناقد فني، له دراسات وأبحاث في تحليل الخطاب والعلوم السيميائية، محرر صحفي، ولديه إنتاج في عديد الأعمال المتنوعة، منها كتابة القصة القصيرة منذ العام 1998 وحتى 2003م ونشرت أعماله في الصحف المحلية والوطنية.

وأعد برنامج المنتدى الإذاعي الثقافي 2003م لمدة سبعة أشهر متواصلة بمعدل حلقة أسبوعيا، وكتب برامج ثقافية مسجلة مدتها ربع ساعة في موسم رمضان لمدة ثلاث سنوات منذ 2003م، وشرع منذ عام 2004 في كتابة سلسلة أبحاث حول تحليل الخطاب وعلوم السيميائيات.

و شارك التهامي عام 2006 في تأسيس حلقة بنغازي للعلوم الأدبية، كما شارك عام 2007 في تأسيس مختبر بنغازي للسيميائيات وعلوم الخطاب.

وللكاتب عدد من الأعمال التلفزيونية ففي عام 2006م عمل بكتابة السيناريو: سلسلة هدرازي الرمضانية الكوميدية في الجزء 2، 3، 4، 5، وفي عام 2012م كتب السلسلة الكوميدية السياسية “كافي بوذراع”.

وله عدد من الأفلام الكوميدية منها فيلم بوذراع 1: قعدة راكحة، فيلم بوذراع 2: لاخدمة لاقدمة، إضافة أن له كتب مطبوعة: كتاب حول السيميائيات وتحليل الخطاب صدر عن دار البيان عام 2006م بعنوان: غزو الأخر تحليل حجاجي للكتابة

وكتب تحت الطبع كتاب يضم مقالات نقدية عن السينما الأمريكية نشرت في جريدة قورينا منذ عام 2008م وحتى عام 2011م وله مخطوطات مسرحية شعبية كوميدية عنوانها: موبايل نونا.

وترأس التهامي اللجنة الثقافية باتحاد الكتاب منذ شهر 5 2012م وعمل رئيسا لقسم الأخبار في راديو صوت ليبيا الوطن عام 2103-2014م وعمل محررا للأخبار في الراديو.

وأعد لموسمين إذاعيين برنامج جدل الثقافي بإذاعة صوت ليبيا الوطن عام 2013-2014م، وشارك في تأسيس تجمع الأدباء والكتاب في بنغازي مايو 2014م

وألقى محاضرة تحليلية عن جون شتاينباك وروايته رجال وفئران في 29 سبتمبر 2014م بقصر المنار ضمن أنشطة قسم البرامج الثقافية بنغازي، كما أنه أشرف وحاضر في دورة كتابة القصة الواقعية بقصر المنار في الــ 12، 13، 14 أكتوبر2014م

أقام وأشرف على دورة تعلم الكتابة القصصية في تجمع “تاناروت” للإبداع منذ 20 ديسمبر 2015 م وحتى 30 ديسمبر 2015م، ودعا وبادر إلى تأسيس مختبر القصة القصيرة ببنغازي في 27 يناير 2016 وترأس مجلس إدارته.( وال – بنغازي ) ر ع / س ع

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