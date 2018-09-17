إزالة العوائق وفتح مسار امتداد شارع الكويت في بنغازي

بنغازي 17 سبتمبر 2018 ( وال ) – قامت لجنة الإزالة في بلدية بنغازي، برئاسة عمران المقصبي، والمهندس الاستشاري المهندس يوسف الفيتوري، ودورية من الحرس البلدي بنغازي، صباح اليوم الاثنين بمتابعة أعمال إزالة العوائق في مشروع فتح مسار ورصف امتداد شارع الكويت في المدينة.

وحضرت اللجنة جانب من أعمال إزالة وهدم العوائق وأعمال بناء أسوار بديلة للمواطنين الواقعة مبانيهم داخل المسار، والذين شهدوا بدورهم هذه الأعمال التنظيمية.

والتقت اللجنة مع المشرف على المشاريع التى تنفذها شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري مع بلدية بنغازي، المهندس عادل مهول، والمشرف على هذا المشروع لدى الشركة، المهندس أحمد بن سعود وقامت اللجنة خلال هذا اللقاء صحبة المهندسين التابعين للشركة بمراجعة كافة الخرائط ومراحل التنفيذ على أرض الواقع.

يشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، كانت قد باشرت في أعمال هذا المشروع في اليومين الماضيين وفق العقد المبرم مع بلدية بنغازي رقم 6/2018، وبإشراف مكتب مشروعات قطاع الإسكان وإدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي.( وال – بنغازي )إ م/ س ع

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