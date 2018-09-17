قاسم: دورية لحرس السواحل تعرضت لهجوم مسلح قبالة سواحل زوارة

قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم إن 6 أفراد مسلحين قاموا بمحاولة تصدي لزورق دورية لحرس السواحل اثناء قيامها بعملية انقاذ قرب سواحل زوارة.
وأوضح قاسم في تصريح للرائد، أن الدورية قامت بالرد وأجبرت يخت المسلحين على الهروب والتوجه نحو الساحل في إتجاه مدينة زوارة.
وأضاف قاسم ان الدورية تنكمنت من إنقاذ 57 مهاجرا غير قانوني شمال منطقة زوارة بالقرب من حقل البوري النفطي، مبينا أن العدد الإجمالي الذي كان في القارب عند خروجه من الساحل حوالي (80) مهاجر.
وأكد آمر حرس السواحل وصول المهاجرين إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل وتقديم المساعد الإنسانية والطبية قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بمركز إيواء النصر.
وكان أيوب قاسم قد أعلن أن حرس السواحل أنقذ أكثر من 11 ألف مهاجر غير قانوني، وانتشل 89 جثة منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.
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