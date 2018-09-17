قاسم: دورية لحرس السواحل تعرضت لهجوم مسلح قبالة سواحل زوارة

وأوضح قاسم في تصريح للرائد، أن الدورية قامت بالرد وأجبرت يخت المسلحين على الهروب والتوجه نحو الساحل في إتجاه مدينة زوارة.

وأوضح قاسم في تصريح للرائد، أن الدورية قامت بالرد وأجبرت يخت المسلحين على الهروب والتوجه نحو الساحل في إتجاه مدينة زوارة.