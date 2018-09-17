المشري: مجلس النواب فشل في تنفيد اتفاق باريس

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن مجلس النواب فشل في تنفيذ ما اتفق عليه بمؤتمر باريس ولم يصدر قانون الاستفتاء على الدستور قبل 16 ديسمبر.

وشدد المشري خلال لقائه مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياترس دو هيلن” الأحد في تونس على ضرورة تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها بالاتفاق السياسي؛ نظرا لخطورة قيام أي حرب جديدة.

وبيّن المشري أهمية الإصلاحات وتأثيرها المتوقع فور تنفيذها في تحسين معشية المواطنين والتخفيف من الأزمة، موضحا أنه سخر جهوده وضغوطه على الجهات ذات العلاقة، إلى أن وقعت في 12 من سبتمبر الحالي.

يذكر أن الأطراف الليبية التى اجتمعت في باريس أواخر مايو المنصرم حددت يوم 16 من سبتمبر الماضي موعدا للاستفتاء على الدستور و 10 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

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