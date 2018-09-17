الرئاسي يعيد تشكيل لجنة للتقصي عن وضع الموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإثنين قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة وهي التي كانت قد شُكِّلت وفق القرار رقم (1301)، على أن يترأسها عيسى الفيتوري قمو عن مكتب النائب العام، وبعضوية كل من محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن جهاز الشرطة القضائية.

وتتولى اللجنة وفقاً للقرار مباشرة أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية بقاعدة معيتيقة الجوية، وأي مكان احتجاز آخر قد يكون بها والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة.

كما نص القرار على أنّه ينبغي على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، ولها أن تستعين بمن ترى لإنجاز مهامها على أن ترفع تقريراً إلى رئيس المجلس بذلك.

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