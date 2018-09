وزير «داخلية الوفاق» يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بطرابلس

المتوسط:

قام وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور، مقار لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للدور الثاني بجامعة طرابلس.

وأشارت «وزارة الداخلية»، إلى أن الجولة التي أجريت صباح اليوم الإثنين، شملت إطلاع الوزير على سير الامتحانات داخل هذه المقار.

وختامًا، شدد وزير الداخلية، خلال الجولة على اللجان الأمنية المكلفة بحماية مقار الامتحانات، بضرورة توفير المناخ الأمني الملائم للطلاب حتى تتم الامتحانات بالمستوى المطلوب.

