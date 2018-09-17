العقاب يبحث مع نصية في طرابلس سبل تشكيل حكومة وفاق جديدة

ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري فوزي العقاب، اليوم الاثنين في طرابلس رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الاعلامي لمجلس الدولة الاستشاري النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

ومن جانبه قال نصية في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواص الاجتماعي “فيسبوك” بأنهم ناقشوا الالية التي صوت عليها مجلس النواب ، مبيناً بانهم اتفقوا على تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول الى توافق حول السلطة التنفيذية.

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