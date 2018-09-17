العريبي لـ المرصد : الحكومة المؤقتة تلغي الموافقات الأمنية للسفر في مناطق سيطرتها

ليبيا – أعلن الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة حاتم العريبي ان مجلس وزراء المؤقتة ألغى الموافقات الامنية وكافة القيود الامنية الخاصة بالسفر للمواطنيين الليبيين.

العريبي أوضح في تصريح خاص للمرصد بانه القرار سارى منذ اليوم في كافة المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة ، مبيناً بأن تنقلات المواطنين تحترم دون اذونات أمنية مسبقة .

يشار إلى أن رئيس الاركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري قد اصدر قرار بتاريخ 25 فبراير 2017 عندما كان يحمل صفة الحاكم العسكري جديد يقضي منع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 وحتى 45 الى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة ، مرجعاً ذلك للظروف الاممنية التى كانت تشهدها المنطقة الشرقية حينها بحسب القرار.

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