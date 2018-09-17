نصية والعقاب يبحثان إعادة هيكلة الرئاسي

عقد رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، الاثنين، لقاء مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب.

وقال نصية بصفحته في “فيسبوك”، إن اللقاء يأتي في إطار تفعيل قرار مجلس النواب في جلسته الطارئة بشأن التواصل مع مجلس الدولة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وأشار نصية إلى أنه بحث مع العقاب الآلية التي صوّت عليها مجلس النواب، وتم الاتفاق على تكثيف التواصل خلال الأيام القادمة للوصول إلى توافق حول السلطة التنفيذية.

من جهته، بين المجلس الأعلى للدولة أن اللقاء ناقش النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية