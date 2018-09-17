المشري: اتفاق باريس في مهب الريح

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن اتفاق باريس بين الأطراف الليبية معرض للفشل بعد عدم إقرار مجلس النواب للقوانين الانتخابية الضرورية قبل 16 سبتمبر 2018، وهو الموعد المحدد في الاتفاق.

وجاءت تصريحات المشري خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا “بياترس دو هيلن” والوفد المرافق لها، بالعاصمة التونسية، الأحد.

وقال “الأعلى للدولة” في بيان إن المشرب رحّب بإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية.

وبشأن الأوضاع في طرابلس، حذّر المشري من قيام أي حرب جديدة في ليبيا، مبينا أن أي إشكالية يمكن حلها بالحوار، مشددا على ضرورة أن يتم تطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.

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