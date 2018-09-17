اخبار ليبيا الان

السراج: الإجراءات الأمنية لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد إلى بقية المدن

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

السراج: الإجراءات الأمنية لن تقتصر على طرابلس بل ستمتد إلى بقية المدن

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك