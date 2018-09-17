مجلس وزراء المؤقتة يعقد اجتماعه العادي السادس لعام 2018

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين اجتماعه العادي السادس للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، واتخذ خلال الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

وقالت صفحة الحكومة المؤقتة عبر صفحتها في فيسبوك، إن الاجتماع أسفر عن الموافقة على تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 12 لسنة 2008 المتعلق بنقل تبعية الحرس الجامعي الى الكليات.

وعلى الصعيد المالي وافق المجلس على منح الاذن لمراقبة الخدمات المالية سرت بالتعاقد لصيانة مقر الخدمات المالية سرت، إضافة إلى تعميم منشور الميزانية العامة لسنة 2019 على كافة الوزارات والهيئات والمصالح للبدء في إعداد مشروع الميزانية لعام 2019.

أما على صعيد الصحة فقد وافق المجلس على ترفيع مستشفى سوسة القروي الى مستشفى عام بسعة 80 سريرا، كما وافق على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكري ومصرف الدم ببلدية اجدابيا.

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