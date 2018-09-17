الحكومة المؤقتة تلغي القيود الأمنية على سفر المواطنين

قرنادة-العنوان

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء ألغى الموافقات الأمنية والقيود الأمنية الخاصة بسفر المواطنين الليبيين عبر المنافذ التابعة لها.

وأفادت الوزارة، أن القرار جاء بناء على عرض قدمه وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت احتراما لحرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة.

وكان، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبد الرازق الناظوري، بصفته الحاكم العسكري سابقا، قد أصدر العام الماضي قرارا يقضي بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 وحتى 45 إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة.

وأرجع الناظوري حينها القرار، للظروف الأمنية التي كانت تشهدها المنطقة الشرقية حينها.



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