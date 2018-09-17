بالفيديو | داخلية الوفاق: مهلة مؤتمر القبائل بشأن حل التشكيلات المسلحة في طرابلس غير كافية

ليبيا – إعتبر وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور اليوم الاثنين على أن مهلة الـ 3 أيام التى منحها مؤتمر القبائل والمدن الليبية الذي إنعقد في ترهونة يوم السبت الماضي للمجلس الرئاس بشأن حل التشكيلات المسلحة في طرابلس غير كافية .

العميد عاشور أوضح خلال مؤتمر صحفي بشأن استلام داخلية الوفاق لمطار معيتيقة من قوة الردع الخاصة بأن هناك تقدم في موضوع الترتيبات الامنية ، مبيناً بأن هذا التقدم قد يعطي تطمينات للطرف الآخر بأن الحكومة ستعمل وفق المطالب المتعلقة باصلاح الوضع الامني داخل طرابلس وخارجها.

واكد العميد عاشور في ختام كلمته على أن خطواتهم تعطي اشارات جيدة ، معرباً عن أمله بأن تنزع هذه الخطوات فتسل الازمة حسب تعبيره.

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