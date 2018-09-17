السواحل الليبي يعلن إنقاذ 57 مهاجرا قبالة زوارة

أنقذت دورية حرس السواحل الليبي بالقطاع الغربي بنقطة مصفاة الزاوية، أمس الأحد، 57 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي عاطل ومتوقف، على بُعد حوالي 60 ميلا شمال مدينة زوارة قرب حقل البوري.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم لليبيا الخبر اليوم الإثنين، أن هؤلاء المهاجرين كانوا جميعهم رجال أغلبهم من نيجيريا ومن جنسيات إفريقية مختلفة.

وأشار قاسم، إلى أنه كان هناك قرب قارب المهاجرين يوجد قارب آخر على متنه ستة أفراد مسلحين حاولوا منع زورق الدورية الليبية من إنقاذ المهاجرين وإفشال عملية الإنقاذ، ولكن الدورية قامت بالرد مما اجبروا المسلحين على الهروب والتوجه نحو الساحل في اتجاه مدينة زوارة.

وأشار مكتب الإعلام، إلى أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه من السواحل الليبية إلى أوروبا، وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا.

وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وجود نحو 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز المهاجرين في ليبيا حاليا تابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وأنقذ خفر السواحل الليبي ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام الجاري، في حين لقي أكثر من 1500 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط منذ بداية هذا العام، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

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