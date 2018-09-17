المؤقتة تُلغي الموافقات الأمنية الخاصة بسفر المواطنين

الحكومة المؤقتة تُصدر قراراً بإلغاء الموافقات الأمنية والأذونات الخاصة بسفر المواطنين عبر المنافذ التابعة لها
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
لسعات العقارب.. أرواح تُزهق وغضب يتصاعد
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
بعد تكليفه بفض النزاع جنوب طرابلس.. الجحاوي: نرفض الاصلاحات الاقتصادية.. وحكومة الوفاق دعمت مليشيات احتكرت الاعتمادات
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
فرنسا: اتهام وزير الداخلية السابق كلود غيان بالفساد في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
ميركل: حل الأزمة الليبية يكون بتكاتف الجهود المحلية والدولية
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك