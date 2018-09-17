وزير داخلية الوفاق يعلن تكليف جهاز الأمن المركزي لتأمين مطار معيتيقة

أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور، تكليف عملية جهاز الأمن المركزي بتأمين مطار معيتيقة بطرابلس، مشيرا إلى أن قوة الردع الخاصة ستتولى بمهام أخرى.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عاشور رفقة وكيل وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشام بوشكيوات، حول الإفصاح عن عملية تأمين مطار معيتيقة وإمكانية استئناف العمل به المتوقفة منذ أيام.

وأشار عاشور، إلى أنهم يعملون على إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل مطار معيتيقة والحركة الطبيعية ستعود للمطار خلال أيام، مؤكدا أنهم لن يتجاوزا 72 ساعة كأقصى تقدير في تنفيذ الإجراءات والترتيبات الأمنية بالمطار.

وأوضح عاشور، أن المطار يتعرض للقصف من جهات غير مسؤولة لإطالة أمد الحرب، مطالبا تلك الجهات بتحييد مرافق الدولة عن هذه الصراعات لأنها حق لكل الليبيين.

من جانبه، أكد بوشكيوات استمرار تعليق الرحلات من مطار معيتيقة وتحويلها إلى مطار مصراتة إذا لم يتحقق الأمن بالمطار، منوها إلى أن مطار معيتيقة قد تعرض لقرابة خمسة هجمات وعمليات قصف في السابق، مشيدا بجهود كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وبيّن بوشكيوات في سياق المؤتمر الصحفي، أن شركات الطيران العاملة في مطار معيتيقة ستحتاج إلى حوالي 48 أو 72 ساعة لاستئناف عملها بالمطار بعد إعلان عودة وفتح الحركة بالمطار.

وقد أصدر وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور، اليوم الاثنين، قرارا بتكليف العميد خالد عبدو أحمد زهو، التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيسًا لقوة حماية مطار معيتيقة الدولي، وتكليف العقيد حسن خليل التومي مساعدًا لرئيس القوة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد طلب من عبد السلام عاشور ، تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأغلق مطار معيتيقة أمام الرحلات الجوية قبل أربعة أيام بعد سقوط قذيفة بمحيط المطار في خرق للهدنة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في الرابع من سبتمبر الجاري.

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