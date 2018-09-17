طرابلس الان | بالصور.. مصادر: خروج العائلات من مشروع الهضبة واشتباكات متقطعة بالمنطقة

قالت مصادر محلية أن العائلات القاطنة في منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس خرجت من منازلها خوفاً من تجدد الاشتباكات, بعد أن كانت قد عادت خلال الايام الماضية.

وكانت مصادر محلية وإعلامية تحدثت أن اشتباكات متقطعة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة شهدتها منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس دون معرفة الاسباب.

وقالت ذات المصادر أن اشتباكات متقطعة سمعت بالقرب من منطقة خزانات النفط على طريق المطار, مع خروج سيارات مسلحة من منطقة سيمافرو بإتجاه خزانات النفط.

وفيما يلي صور متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تشير لخروج العائلات من منطقة مشروع الهضبة: