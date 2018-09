ننشر وثيقة اتفاق بين التجمع الليبي الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني

المتوسط:

أصدر «التجمع الليبي الديمقراطي»، وثيقة ائتلاف، وذلك في إطار المُشاركة بين المجتمع والدولة والترابط الوثيق بين مجالات الإصلاح الاقتصادي من ناحية ومجالات الإصلاح السياسي والاجتماعي من ناحيةٍ أخرى، بحيث أصبح من الصعب المضي في جهود الإصلاح في أي منهما بمعزل عن الآخر، وباعتبار المواطن هو شريك كامل وفاعل في صنع القرارات المتعلقة بحياته ومجتمعه وحاضره ومستقبله، وأن تمكين المواطن من المشاركة السياسية هو مرهون بوعيه، لذلك استندت منظمات المجتمع المدني للجوء إلى العمل مع التجمعات السياسية والجهات الحكومية لأنها تحقق الهدف المطلوب، ولأن هذه المنظمات هي الأقرب للقاعدة الشعبية والاجتماعية وهي الأكثر قدرة على الوصول إليها لتوعيته وإحاطتها بدورها الحقيقي في بناء المجتمع.

وتابعت الوثيقة،: «من خلال الاتفاق المبرم بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فيما بينها واختبارها نهج العمل المشترك لتحقيق أهدافها الوطنية ورغبة منها لتحقيق هذه المصلحة، لذلك قررنا إبرام اتفاق للعمل مع التجمع الليبي الديمقراطي، إذ يتعلق هذا الاتفاق بالتوعية وورش العمل والندوات وبرنامج دعم الأسرة وإجراء المصالحات ورعاية برامج المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن وبدعم من التجمع لرعاية هذه البرامج».

وأوضحت الوثيقة، أنه من خلال التشاور بين أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية وبالعرض المقدم للتجمع الليبي الديمقراطي من أجل رعاية هذه البرامج، حيث أنَّ هذه المنظمات لها القدرة على إدارة هذه البرامج الوطنية الهادفة، ولقد أبدى التجمع موافقته عن طريق من يمثله بدعم ورعاية هذه البرامج دعما غير مشروط إلا بشروط الوطنية وتحقيق الأحلام وتطلعات المجتمع الليبي في بناء الإنسان والأسرة المسئولة في بناء المجتمع.

وختامًا، أشارت الوثيقة، إلى أنه بناء عليه، وبعد الاطلاع على ما ورد أعلاه بهذه الوثيقة دون أي ملاحظات، قرر إعطاء المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة وبالتوقيع والختم كلا حسب المنظمة واسم من يرأسها أو من ينوب عنها.

