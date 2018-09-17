التكبالي: على الأجسام السياسية ترك المشهد الليبي بعد وضع أرضية ملائمة لإجراء الإنتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الأحد إن البرلمان لا يملك أي سلطة تنفيذية لأي قرار وليس بيده سوى التشريعات،مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي والدولة والميليشيات لا تواجه إنتقادات بقدر البرلمان.

التكبالي علق في تصريح خاص لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” على المظاهرات التي خرجت أمس بالعاصمة طرابلس والمطالبة برحيل الأجسام السياسية من المشهد الليبي قائلاً :” أنه طال انتظار هؤلاء الشباب لكي يخرجوا ويقول كلمتهم بالسراج والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والاستشاري والميليشيات”.

ودعا عضو مجلس النواب كل الأجسام السياسية إلى مغادرة المشهد الليبي بعد ترك الأرضية الملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وحرة ، مطالباً بمحاسبة كافة الأجسام السياسية.

التكبالي شدد على ضرورة أن يستمع مجلس النواب للشارع ، لافتاً إلى أنه يجب أن تسقط كافة الأجسام السياسية التي تدعي أنها أتت وفقاً لإتفاق الصخيرات في حال سقوط البرلمان.

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