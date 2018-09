وصول شحنات من وقود البنزين والديزل لمحطات طرابلس

المتوسط:

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، بتوزيع كمية من وقود البنزين والديزل على كافة محطات البنزين في العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة خلال بيان لها، أنها وزّعت الوقود للمحطات عبر شركات التوزيع بعد انتهاء عملية تفريغ 34 مليون لتر من وقود السيارات من الناقلة أنوار أفريقيا، ومغادرتها لرصيف ميناء طرابلس.

وأشارت الشركة، إلى أنها تعمل بشكل يومي على تزويد كافة المحطات بالوقود اللازم لسد حاجة المواطن، منوهةً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تنتشر عبر المواقع المختلفة.

