مهاجرون غير شرعيين في بنغازي يحملون أمراضًا خطيرة

بنغازي-العنوان

أظهرت نتائج فحوصات طبية أجرتها منظمة الإغاثة الأولية الدولية للمهاجرين غير الشرعيين داخل مركز إيواء قنفودة غرب بنغازي، وجود حالات إصابة عدد منهم بعدة أمراض خطيرة.

وقال مسؤول الإعلام بالمركز التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، أمجد الورفلي، إن نتائج التحاليل أظهرت وجود حالات إصابة بأمراض الوباء الكبدي والجرب والإيدز.

وذكر أن المهاجرين المصابين بالأمراض دخلوا الأراضي الليبية بدون اجراءات رسمية، حيث تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي وضواحيها.

وطالب الورفلي، الأجهزة الأمنية بضرورة القبض على مخالفي شروط الإقامة واجراءات الدخول الرسمية، وتسليمهم إلى مركز ايواء قنفودة لترحيلهم فورا.

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