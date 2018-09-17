عقاب يناقش مع نصية آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد

ناقش النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب، الاثنين، مع رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية، النقاط النهائية المتعلقة بآليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

من جهة أخرى، أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن عددا من أعضاء المجلس أكدوا، في اجتماع لهم الاثنين، تعهد الأطراف المشاركة في لقاء الزاوية بعدم إدخال العاصمة في حرب أهلية، مشيرين إلى أنها خطوة إيجابية يجب على كل الأطراف الالتزام بها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد أنه بمرور يوم 16 سبتمبر يكون مجلس النواب قد فشل في تنفيذ ما عليه من مسؤوليات بحسب اتفاق باريس.

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