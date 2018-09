بلدية بني غازي تزيل العوائق أمام مشروع امتداد شارع الكويت

المتوسط: أحمد عادل

قامت لجنة الإزالة في بلدية بنغازي، صباح اليوم الاثنين، بمتابعة أعمال إزالة العوائق في مشروع فتح مسار ورصف امتداد شارع الكويت في المدينة.

وأشرفت اللجنة برئاسة عمران المقصبي، والمهندس الاستشاري المهندس يوسف الفيتوري، ودورية من الحرس البلدي بنغازي، على أعمال إزالة وهدم العوائق وأعمال بناء أسوار بديلة للمواطنين الواقعة مبانيهم داخل المسار، والذين شهدوا بدورهم هذه الأعمال التنظيمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وراجعت اللجنة مع المشرف على المشاريع -التي تنفذها شركة برقة للمقاولات-، كافة الخرائط ومراحل التنفيذ على أرض الواقع.

يشار إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، كانت قد باشرت في أعمال هذا المشروع في اليومين الماضيين وفق العقد المبرم مع بلدية بنغازي رقم 6/2018، وبإشراف مكتب مشروعات قطاع الإسكان وإدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي.

