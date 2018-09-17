تجدد الاشتباكات المسلحة في طرابلس

أفاد مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” بتجدد الاشتباكات المسلحة وسماع أصوات قذائف سلاح ثقيل في محيط معسكر حمزة بمشروع الهضبة الخضراء.

من جانبه قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “هناك عدة محاولات لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في هذه منطقة خلة الفرجان باعتبارها منطقة زراعية ومفتوحة مضيفا سمعنا كثيرا من سكان المنطقة عن تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة خاصة فترة الليل”.

وشدد كرموس على أن كل يحتفظ بمواقعه سواء التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس او قوات اللواء السابع موضحا أن الحياة عادت إلى طبيعتها في وسط العاصمة.

وأشار إلى أن بعض النازحين من مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة لم يعودوا إلى منازلهم خاصة القاطنين قرب من مناطق التماس بين طرفي الاشتباكات بسبب إغلاق الطرق بالسواتر الترابيةموضحا أن الطرق المغلقة تقعفي منطقة خلة الفرجان ومشروع الهضبة والطرق المتفرعة عن طريق المطار.

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