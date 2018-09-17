مشائخ وأعيان ترهونة: نطالب بحل كافة التشكيلات المسلحة في طرابلس والغاء كافة قرارات شرعنة المليشيات

ليبيا – ثمن مجلس مشائخ وأعيان ترهونة في بيان له اليوم الاثنين مجهودات بعثة الامم المتحدة في ليبيا الرامية الى وقف اطلاق النار في طرابلس ، مشيراً إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية برعاية البعثة الاممية والذي ترتب عليه صدور جمله من القرارات ذات الارقام 123 ، 1304 ، 1303 بشان تحقيق متطلبات قيام دولة مؤسسات وفق ما جاء باللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية الذي انعقد في مدينة ترهونة يوم السبت الماضي.

مجلس مشائخ وأعيان ترهونة جدد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على التزامهم بوقف اطلاق النار ، مرجعاً ذلك إلى ما التمسوه من مساعي جاده غير مسبوقة لتحقيق بناء مؤسسات امنية وعسكرية واكدوا على التالي :

أكد البيان على ضرورة أن تكون القوة المشكلة بموجب رقم 123 ضرورة ان تكون مهمتها حماية مؤسسات الدولة فقط وضرورة ، مطالباً بأن يكون عناصر هذه القوة من كل مناطق ليبيا .

وطالب البيان بتسليم كافة مؤسسات الدولة للقوة المشكلة بما في ذلك مطار معيتيقة وليس إعادة تدوير من وصفهم بـ” المليشيات ” تحت أي مسمى ، مجدداً الدعوة لاستكمال باقي متطلبات المؤتمر والمتمثلة في حل كافة التشكيلات المسلحة والغاء كافة قرارات شرعنة من وصفهم بـ” المليشيات ” وفق اتفاق الزاوية.

وطالب مجلس مشائخ وأعيان ترهونة في ختام بيانه بعثة الامم المتحدة للتعامل مع ملف الأحداث الجارية في طرابلس بكل شفافية وحيادية ، معرباً عن ثقته في ذلك وفي التنسيق مع لجان المناطق التي حضرت الاتفاق بالخصوص.

الفان

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