أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنَّ فريق الصيانة بدائرة توزيع عين زارة، واصل إجراء أعمال الصيانة بمنطقة وادي الربيع لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها شبكة التوزيع.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى إن الشبكة تعرضت لأضرار في العديد من المناطق نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال المدة الماضية جنوب العاصمة طرابلس.

