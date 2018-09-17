منظمة الإغاثة الدولية تجري كشفاً طبياً على المهاجرين بمركز إيواء قنفوذة

بنغازي 17 سبتمبر 2018 (وال)- أجرى فريق تابع لمنظمة الإغاثة الدولية اليوم الاثنين، كشف طبي شامل على المهاجرين داخل مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي .

وقال مدير الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن فريق تابع للمنظمة أجرى بعض الفحوصات الطبية والتحاليل للمهاجرين داخل مركز الإيواء، مشيراً إلى أنه تبين أن هناك بعض الحالات مصابة بوباء B، والجرب، ومرض الإيدز.

وأضاف الورفلي أن المصابين قد دخلوا للأراضي الليبية بدون إجراءات قانونية، وقد تم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية داخل مدينة بنغازي وضواحيها .

ودعا الورفلي كافة الأجهزة الأمنية للقبض على كل من يخالف شروط الإقامة والإجراءات الدخول للأراضي الليبية، وتسليمهم لمركز إيواء قنفوذة تمهيداً لترحيلهم فوراً لبلدانهم الأصلية . (وال- بنغازي) ر ت

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