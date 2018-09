آمر قوة «فض النزاع»: على مدى 3 سنوات لم تطبق أي فقرة من الاتفاق السياسي

المتوسط:

قال آمر قوة «فض النزاع» مختار الجحاوي، إن «توصيف المشهد الراهن هو نتائج لأخطاء تراكمية سابقة».

وأضاف «الجحاوي»، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنه «على امتداد 3 سنوات لم تطبق أي فقرة أو جملة واحدة من الاتفاق السياسي الذي أنتجها، فلا إصلاحات سياسية أو اقتصادية ولا برامج للمصالحة الوطنية الشاملة، وكل ما نشاهده هو مصاريف باهظة على السفر أو التنقل، ونسمع عن بعض التوقيعات خارج البلاد لا يعلم الليبيون مغزاها أو مضمونها».

وطرح «الجحاوي» تساؤلًا عن دور البعثة الأممية ومهمتها في ليبيا، هل هي لمساعدة الليبيين بالاستشارات الايجابية وجلب خبرات الشعوب التي عاشت تجارب وظروف مشابهة للوصول إلى حلول ناجحة أم أنها لإطالة عمر الأزمة وزيادة تعقيدها، وجعلها تتفاقم حتى يصعب حلها.

ووجه آمر قوة «فض النزاع» حديثه لغسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مسجلًا اعتراضه الشديد على الإصلاحات التي تم الشروع في تنفيذها، مؤكدًا أنها ليس لها من إصلاح الوضع القائم إلا اسمها بهدف تمريرها على الليبيين الذين وضعوا ثقتهم فيكم، ففرحوا بالعنوان، ولم ينظروا إلى المحتوى من باب أنكم لا تدعمون إلا الأعمال الجيدة، عليه نأمل منكم قراءة المشهد على أن المشكل سياسي قبل أن يكون اقتصاديا، وأيضًا فإن زيادة الضرائب والرسوم علامة على فشل الدول وليس نجاحها، وأن عملية الإصلاح يجب أن تكون شاملة لكافة مناحي الحياة».

