بن شرادة يكشف تفاصيل ودلالات تجدد الاشتباكات بطرابلس

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس اليوم الاثنين.

وقال بن شرادة انه “يسمع في منطقة طريق المطار أصوات تراشق بالقذائف مبينا إنها أصوات متقطعة إلا إنها باستخدام الأسلحة الثقيلة ما يضاعف من خطورتها”.

وبين بن شرادة أن ه”ذا التراشق يعد خرقا للهدنة مرجحا أن يكون بالونه اختبار بين طرفي النزاع في العاصمة طرابلس لجس نبض المجتمع الدولي والمحلي بشأن خرق الهدنة وتابع: وقد تكون هذه المناوشات بداية لاستئناف الحرب”.

واندلعت قبل أيام اشتباكات بين التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس وقوات اللواء السابع مخلفة عشرات القتلى والجرحى إلا انه بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات توصل الطرفين لاتفاق بوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

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