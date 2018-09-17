ميركل تدعو من الجزائر لحل أزمة ليبيا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر، اليوم الاثنين، إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مشترك مع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، إنه على ألمانيا والجزائر أن تعملان على حل الأزمة الليبية، مبينة أن إيجاد حل سلمي ودائم في ليبيا من مصلحة الجزائر وألمانيا.

وكانت ميركل، وصلت إلى العاصمة الجزائرية الاثنين، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الجزائري.

وأجرت ميركل مباحثات مع مسؤولين جزائريين تركزت حول الأوضاع في ليبيا ومالي، وقضية المهاجرين الجزائريين غير القانونيين في ألمانيا.

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