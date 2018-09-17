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طرابلس الان | بالفيديو.. سماع اشتباكات متقطعة بالقرب من جزيرة الخلاطات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-09-01 15:03:29Z | |
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

قالت مصادر محلية أن اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسط سمعت منذ قليل بمنطقة جزيرة الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت مصادر محلية وإعلامية تحدثت أن اشتباكات متقطعة جرت خلال الساعتين الماضيتين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة شهدتها منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس دون معرفة الاسباب.

وقالت ذات المصادر أن اشتباكات متقطعة سمعت بالقرب من منطقة خزانات النفط على طريق المطار, مع خروج سيارات مسلحة من منطقة سيمافرو بإتجاه خزانات النفط.

وفيما يلي فيديو نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباكات:

فيديو لـ اصوات الاشتباكات منذُ قليل بجزيرة الخلاطات

Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Monday, September 17, 2018

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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