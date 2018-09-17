سقوط 4 قتلى من الجيش في درنة

أكد معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش صلاح بوطبنجات أن “مدينة درنة تشهد حاليا حالة من الهدوء بعد اشتباكات اندلعت أمس الأحد بين بقايا الجماعات المتطرفة وقوات الجيش”.

وقال بوطبنجات في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “اشتباكات الاشتباكات التي اندلعت في حي المدينة القديمة بدرنة خلفت 4 قتلى من جنود الجيش مؤكدا انه لم يسجل سقوط جرحى خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة”.

وكان بوطبنجات قال إن “سلاح الجو يقوم باستهداف الجماعات المتطرفة في حي المدينة القديمة إلا أن الجيش لا يتمكن من معرفة حجم الخسائر في صفوف المتطرفين”.

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