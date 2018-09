«أعيان ترهونة» يُطالبون بحل الميليشيات المسلحة وفق اتفاق الزاوية

المتوسط:

أصدر مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، بيانًا، حول قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة، إذ يُؤكدون فيه على الآتي: ضرورة أن تكون القوة المشكلة بموجب قرار رقم 123 لحماية مؤسسات الدولة فقط، وضرورة أن يتم تشكيل هذه القوات النظامية من كافة مدن ليبيا.

وتابع البيان، أنَّ مجلس المشايخ يُؤكد أيضًا على تسليم كافة مؤسسات الدولة للقوة المشكلة بما في ذلك مطار معيتيقة وليس إعادة تدوير الميليشيات تحت أي مسمى.

وأوضح البيان، أنَّ المجلس يُجدد الدعوة لاستكمال باقي متطلبات المؤتمر والمتمثلة في حل كافة التشكيلات المسلحة، وإلغاء كافة قرارات شرعنة الميليشيات وفق اتفاق الزاوية.

وطالب «مجلس المشايخ»، بعثة الأمم المتحدة للتعامل مع ملف الأحداث الجارية في طرابلس بكل شفافية وحيادية، إذ كلنا ثقة في ذلك، والتنسيق مع لجان المناطق التي شاركت في الاتفاق.

وختامًا، ثمن المجلس، مجهودات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى وقف إطلاق النار في طرابلس، وكذلك إلى الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية.

