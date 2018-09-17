اللواء السابع : المليشيات المسيطرة على طرابلس حاولت مباغتة قواتنا في مختلف المحاور حنوب المدينة

ليبيا – أصدر اللواء السابع مشاة اليوم الاثنين على تمام الساعة السابعة و 20 دقيقة بتوقيت طرابلس إيجاز عسكري بشأن آخر التطورات الميدانية في مدينة طرابلس.

اللواء السابع كشف في ايجازه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن من وصفهم بـ” المغرر بهم من المليشيات المتحصنة بالأحياء السكنية” في طرابلس حاولوا مباغتة قواته في مختلف المحاور ، مبيناً بأن وحداته قاموا على الفور بالتعامل مع هذه “المليشيات” وفق الخطط العسكرية المحكمة.

وأكد اللواء السابع في ختام ايجازه على أنه لا يزال ملتزماً بالهدنة ، داعياً أفراد من وصفهم بـ”مليشيات المغرر بهم” إلى العودة ألى بيوتهم وعدم المشاركة مع “المارقين” في هذه الخروقات.

للواء

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