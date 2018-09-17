ماذا قال عاشور بشأن استئناف العمل بمطار معيتيقة؟

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عميد عبدالسلام عاشور أن “مطار معيتيقة الدولي سيستأنف عمله خلال الأيام القليلة القادمة بعد توقفه عقب الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس خلال المدة الماضية”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن “الوزير قدم التحية لكافة الأجهزة الأمنية العاملة بمطار معيتيقة الدولي وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بالمطار رفقة وكيل وزارة الموصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير منفذ معيتيقة الدولي”.

وحول ترتيب القوة الأمنية داخل مطار معيتيقة الدولي أكد أنه “سيتم تأمين المحيط الداخلي للمطار بقوات الأمن المركزي التي ستكون المسئولة على سير العمل داخل منفذ مطار معيتيقة الدولي”.

وأصدر عاشور، قرارا بشأن تشكيل قوة لتأمين مطار معيتيقة الدولي على تكليف العميد خالد زهو التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيسا لقوة مهام حماية منفذ مطار معيتيقة الدولي، والعقيد الحسن التومي مساعدا لرئيس القوة.

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