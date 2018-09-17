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“المؤقتة” تتخذ جملة من القرارت

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتخذ مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، الاثنين، جملة من الإجراءات والقرارات خلال اجتماعه العادي السادس للعام 2018.

فقد وافقت الحكومة على تعديل قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 12 لسنة 2008 المتعلق بنقل تبعية الحرس الجامعي إلى وزارة الداخلية، وعلى منح الإذن لمراقبة الخدمات المالية سرت بالتعاقد لصيانة مقر الخدمات المالية بالبلدية.

وأكدت الحكومة على ضرورة تعميم منشور الميزانية العامة لسنة 2019 على كافة الوزارات والهيئات والمصالح للبدء في إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل.

ووافقت الحكومة على ترفيع مستشفى سوسة القروي الى مستشفى عام بسعة 80 سريرا، كما وافق على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكري ومصرف الدم ببلدية اجدابيا، وترفيع مستشفى تاكنس القروي إلى مستشفى عام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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