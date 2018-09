«داخلية الوفاق» تقتحم وكر «الدامبي» وتضبط أسلحة ومخدرات

المتوسط:

قامت داخلية الوفاق أمس الأحد، باقتحام كامبو “الدامبي”، والذي يستعمل كوكر للجريمة والدعارة وبيع المخدرات والخمور، بالإضافة إلى عمليات الخطف وإيواء بعض المجرمين المطلوبين داخله منذ سنوات.

أوضحت داخلية الوفاق بحسب مكتبها الإعلامي أن عملية الاقتحام تمت بالتنسيق بين مديرية أمن جفارة وقسم البحث الجنائي بالمديرية والسرية 55،مشيرة إلى أن عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.

ونوّهت الوزارة إلى أن القوة الأمنية اقتحمت الكامبو واعتقلت عدد من الأشخاص من بينهم رئيس العصابة الملقب بـ”الدامبي” إلى جانب عدد من الأسلحة والمخدرات والخمور .

وأشارت إلى أن مديرية أمن الجفارة أكدت على استمرارها بالعمليات الأمنية إلى حين عودة الوضع الطبيعي إلى المنطقة، مثمنةً جهود مديرية أمن الجفارة والأجهزة الأمنية التابعة لها من الذين ساهموا في نجاح هذه العملية الأمنية.

