المستشارة الألمانية تُطالب بإيجاد حل للأزمة الليبية

طالبت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بضرورة إيجاد مخرج حقيقي للأزمة الليبية، وذلك أثناء زيارة رسمية لها إلى دولة الجزائر.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد وصلت إلى العاصمة الجزائرية الإثنين، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الجزائري.

وأشارت «ميركل»، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، إلى أنه على ألمانيا والجزائر أن تعملان على حل الأزمة الليبية.

ولفتت المستشارة الألمانية، إلى أنَّ توفير حل سلمي ودائم في ليبيا من مصلحة الجزائر وألمانيا.

