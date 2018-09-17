الكهرباء: جهود مضاعفة لإصلاح الأعطال

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن فريق الصيانة بدائرة توزيع عين زارة واصل، الاثنين، أعمال الصيانة بمنطقة وادي الربيع لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها شبكة التوزيع.

وأضافت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، أن فريق الصيانة يبذل جهودا مضاعفة لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الشبكة بالعديد من المناطق نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال المدة الماضية جنوب طرابلس.

وكانت الشركة أكدت أنها بدأت بحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بشبكة الجهد المتوسط في ضواحي طرابلس، بعد اشتباكات طرابلس، ومن ضمنها خط اليرموك- قصر بن غشير رقم 2، الأمر الذي أدى إلى إضعاف أداء شبكة الكهرباء في الآونة الأخيرة، وتزايدِ عدد ساعات طرح الأحمال.

وتعرضت شبكة الكهرباء لأضرار جسيمة خلال الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، ما تسبب في حدوث انقطاعات دامت لساعات طويلة ولعدة أيام.

وكانت الشركة أعلنت أن قيمة الخسائر التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية بسبب الاشتباكات بلغت 10 ملايين دينار.

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