بلدية الكفرة تستنكر التهم المنسوبة لكتيبة سبل السلام بتقرير خبراء الأمم المتحدة

ليبيا – إستنكر المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى ببلدية الكفرة بشدة ما جاء في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تحديداً البند السابع المعنون بتهريب المهاجرين بشأن الإشارة إلي كل من كتيبة سبل السلام وكتيبة (432) التابعتان للقيادة العامة من التهم المنسوبة إليهم.

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أكد على عدم صحة هذه الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير لجنة الخبراء، مبيناً أن الدور الذي تقوم به هذه الكتائب يتمثل في بسط الأمن والسلم في الجنوب الشرقي بصفة عامة وحماية الكفرة وحدودها الشاسعة يصفة خاصة.

وجاء في نص البيان :”إننا لن نسمح بمصادرة تضحيات سكان وأبناء مدينة الكفرة المنظوين تحت هذه الكتائب في الذود عن حماية الوطن واستبدالها بمغالطات لقد تجاهل تقرير لجنة الخبراء الأسباب الحقيقية وراء ازدياد الهجرة غير الشرعية والانتهاكات والجرائم التي تحصل لسكان الجنوب بسبب الميليشيات والعصابات والحركات المسلحة الأجنبية”.

وأكد المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى ببلدية الكفرة على حرصهم و إستعدادهم التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بملف الهجرة في حال ما أرادت هذه الأجهزة البحث عن الحلول الناجحة لهذه الظاهرة.

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