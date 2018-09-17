مصمم الأزياء الليبي نبيل يونس.. عاشق الرسم والموضة

يستضيف برنامج “ضيف ومسيرة” المصمم الليبي نبيل يونس، يتحدث خلال هذه الحلقة عن مراحل تحقيق حلمه ووصوله إلى العالمية. درس نبيل يونس فن الأزياء في أرقى مدارس العاصمة الفرنسية واحترف المهنة في لبنان، حيث أقام العديد من العروض الناجحة بباريس وروما وبيروت. تتميز تصاميم نبيل يونس بالرقي والبصمة الفرنسية التي أثارت اهتمام نجمات عالميات مثل باريس هيلتون.

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